Das VW-Motorenwerk in Chemnitz bekommt einen neuen Leiter. Am Mittwoch (1. März) übernimmt der 57-jährige Gerd Hahn dort die Geschicke. Der Ingenieur habe zuletzt den Bereich Produktion und Motor im Stammwerk Wolfsburg geleitet, teilte Volkswagen Sachsen am Dienstag mit. Hahn löst Uwe Thesling ab, der in den Ruhestand geht.