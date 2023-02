Im Gelenkwellenwerk Mosel (GNK) hat am Donnerstag die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik begonnen. Die 835 Beschäftigten könnten ihre Stimme noch bis Freitag, 11 Uhr, abgeben, teilte die IG Metall mit. Bei ausreichender Zustimmung beginne der Streik am kommenden Montag. Am Donnerstagnachmittag wollten sich der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig und der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (beide SPD), vor Ort über die Situation informieren.