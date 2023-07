Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt. Foto

Bahnreisende können seit Sonntag wieder umstiegsfrei zwischen Dresden und Wien reisen. Um 8.10 Uhr verließ der Railjet-Zug "Vindobona" der Österreichischen Bundesbahnen den Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Graz, wie die Deutsche Bahn am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Seit Dezember endete die Verbindung mit dem "Vindobona" aus Österreich kommend wegen Bauarbeiten in Prag.

Bahnreisende können seit Sonntag wieder umstiegsfrei zwischen Dresden und Wien reisen. Um 8.10 Uhr verließ der Railjet-Zug "Vindobona" der Österreichischen Bundesbahnen den Dresdner Hauptbahnhof in Richtung Graz, wie die Deutsche Bahn am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Seit Dezember endete die Verbindung mit dem "Vindobona" aus Österreich kommend wegen Bauarbeiten in Prag.

Bereits am Samstag fuhr der Zug erstmals wieder von Graz nach Berlin. Mit dem "Vindobona", der nach einem römischen Legionslager auf dem Gebiet der heutigen Stadt Wien benannten ist, sind Reisende in weniger als sieben Stunden von Dresden aus in Wien.

Pressemitteilung