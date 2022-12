Die Deutsche Bahn und der Spieleverlag Ravensburger haben am Dresdner Hauptbahnhof den nach Bahn-Angaben bundesweit ersten Wartebereich speziell für Familien eröffnet. Auf rund 75 Quadratmetern erwarte sie unter anderem eine Spielewelt, eine Sitzecke sowie Bereiche für Hör- oder Hüpfspiele, teilte der Deutsche Familienverband am Freitag mit. Besonders geeignet seien die Spiele für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren. Auf Grundlage der Erfahrungen und Rückmeldungen zum neuen Wartebereich sollen dann auch an anderen Bahnhöfen Deutschlands Wartebereiche für Familien entstehen, hieß es.