Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore behielten am Sonntag bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 86:81 (46:37) die Oberhand und fügten den bis dahin ungeschlagenen Niedersachsen die erste Saisonniederlage zu. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Kaza-Kajami-Keane (23), Kevin Yebo (19), De André Lansdowne (13) und Aher Uguak (12). Für die Braunschweiger erzielten Nicholas Tischler (18), T.J. Crockett (17), Jilson Bango (13), Ferdinand Zylka und Barra Njie (je 11) die meisten Punkte.