Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz bleibt auf Playoff-Kurs. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Freitag medi Bayreuth auf heimischem Parkett mit 84:77 (50:38). Durch den dritten Sieg in Folge festigten die Sachsen ihren sechsten Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Arnas Velicka (21 Punkte), Mindaugas Susinskas (15) und Kevin Yebo (10). Für die Gäste erzielten Jackson Rowe (15), Osaro Jürgen Rich, Brandon Childress (je 12) und Jarrod West (11) die meisten Punkte.