Die Basketballer der Niners Chemnitz sind souverän in das Viertelfinale des BBL-Pokals eingezogen. Der Bundesligist wurde seiner Favoritenrolle im Duell gegen den Pro A-Ligisten Jobstairs Gießen 46ers gerecht und feierte einen mühelosen 89:64 (49:30)-Erfolg.

Am Erreichen der Runde der besten Acht hatten Kaza Kajami-Keane (24), Kevin Yebo (20), Brendan Baily (14) und Wesley van Beck (11) großen Anteil. Die meisten Punkte für Gießen erzielten Duane Wilson (15) und Stefan Fundic (13). Bereits am Mittwoch sind die Chemnitzer, denen in den kommenden sechs Wochen 13 Pflichtspiele bevorstehen, im FIBA Europe Cup vor heimischer Kulisse gegen KB Peja aus Kosovo erneut gefordert.

Die Gastgeber gerieten in der Pokal-Partie kein einziges Mal in Rückstand. Sechs Minuten lang hielt der Außenseiter aus Hessen mit. Dann setzten sich die Sachsen vom 14:12 über 21:12 (9. Minute) bis zur Pause auf 19 Punkte ab und lagen beim 70:50 (30.) erstmals mit 20 Punkten vorn. Gegen die aggressive Verteidigung der Chemnitzer, die 15 Bälle erkämpften, fanden die Gießener kein probates Mittel. Die Hessen leisteten sich insgesamt 24 Ballverluste.

