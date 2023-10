Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga und gegen den mitteldeutschen Rivalen MBC Syntainics fortgesetzt. Die Sachsen gewannen am Samstag das Duell gegen die Weißenfelser auf heimischem Parkett mit 74:65 (31:33) und festigten mit dem vierten Sieg in Serie ihren Platz in der Spitzengruppe der höchsten Spielklasse. Die Saalestädter bleiben nach der fünften Niederlage im fünften Saisonspiel Letzter und konnten auch im siebenten Anlauf den Erzrivalen nicht bezwingen.

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga und gegen den mitteldeutschen Rivalen MBC Syntainics fortgesetzt. Die Sachsen gewannen am Samstag das Duell gegen die Weißenfelser auf heimischem Parkett mit 74:65 (31:33) und festigten mit dem vierten Sieg in Serie ihren Platz in der Spitzengruppe der höchsten Spielklasse. Die Saalestädter bleiben nach der fünften Niederlage im fünften Saisonspiel Letzter und konnten auch im siebenten Anlauf den Erzrivalen nicht bezwingen.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten DeAndré Lansdown, Jeff Garrett (je 18), Jonas Richter (13), Aher Uguak (12) und Wesley van Beck (11). Für den MBC punkteten nur Martin Breunig (16) und Chris-Ebou Ndow (11) zweistellig.

In einer sehr zerfahrenen Partie, die von Fehlern auf beiden Seiten geprägt war, bestimmten zunächst die Gäste die Szenerie. Allerdings schlugen die Weißenfelser aus den 19 Ballverlusten der Chemnitzer viel zu wenig Kapital und konnten sich bis zur 24. Minute nur auf 42:36 absetzen. In den folgenden vier Minuten spielten die Sachsen ihren Kontrahenten jedoch an die Wand und drehten die Partie mit einem 16:2-Lauf auf 52:44 (28.) in ihre Richtung. Beim 59:48 (32.) hatten die Gastgeber für eine Vorentscheidung gesorgt und dabei vor allem von ihrer Überlegenheit unter den Brettern profitiert (44:35 Rebounds). Die Gäste konnten in erster Linie aufgrund ihrer katastrophalen Quote von jenseits der Drei-Punkte-Linie (zwei Treffer bei 23 Versuchen) die ersatzgeschwächten Hausherren im letzten Viertel nicht mehr ernsthaft in Bedrängnis bringen.

https://www.chemnitz99.de https://www.easycredit-bbl.de