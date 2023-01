Die Basketballer der Niners Chemnitz haben im Kampf um die Playoffs in der Bundesliga einen Rückschlag erlitten. Die Sachsen verloren am Sonntag ihr Gastspiel beim Vorletzten Basketball Löwen Braunschweig mit 71:78 (36:39) und fielen in der Tabelle vom fünften auf den sechsten Platz zurück. Braydon Hobbs (20), David Krämer (18) und Dustin Sleva (10) hatten den größten Anteil am dritten Erfolg der Niedersachsen in Serie. Für Chemnitz erzielten Wes Clark (16), Nelson Weidemann (15), Kevin Yebo (11), Jonas Richter und Aher Uguak (je 10) die meisten Punkte.