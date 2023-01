Die Basketballer der Niners Chemnitz sind mit einer unglücklichen Niederlage ins neue Jahr gestartet. Die Sachsen verloren am Dienstagabend ihr Gastspiel bei den EWE Baskets Oldenburg knapp mit 81:83 (30:39). Trotz der fünften Saisonniederlage bleiben die Chemnitzer auf dem siebten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Niedersachsen hatten DeWayne Russell (23), Owen Klassen (16), Trey Drechsel (13) und Alen Pjanic (11). Für die Gäste trafen Aher Uguak (19), Arnas Velicka (18), Mindaugas Susinskas (16) und Jason George (13) am häufigsten.