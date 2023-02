Die Basketballer der Niners Chemnitz müssen der hohen Belastung in Meisterschaft und Europapokal Tribut zollen. Die Sachsen verloren am Freitag ihr Gastspiel bei den Würzburg Baskets mit 74:77 (39:48) und kassierten damit in der Bundesliga die zweite Niederlage in Folge. Die auf dem achten Platz liegenden Würzburger haben wie Chemnitz neun Siege auf dem Konto, aber bereits zwei Spiele mehr ausgetragen. Den größten Anteil am Erfolg der Franken hatten Cameron Hunt (15), Dayon Griffin (14), Stanley Whittaker und Collin Welp (je 12). Für die Chemnitzer, die ihr nächstes Spiel bereits am Sonntag in Crailsheim bestreiten, erzielten Kevin Yebo (13) und Nelson Weidemann (11) die meisten Punkte.