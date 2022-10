Die Basketballer der Niners Chemnitz sind nur noch in zwei Wettbewerben vertreten. Der Pokalhalbfinalist der vergangenen Saison verlor das Achtelfinale bei den Hakro Merlins Crailsheim am Samstag deutlich mit 72:86 (37:40). Den größten Anteil am Einzug der Crailsheimer ins Viertelfinale hatten Edon Maxhuni (20 Punkte), Jaren Lewis (13), Otis Livingstone (12), Bogdan Radosavljevic und Myles Stephens (je 10). Für Chemnitz erzielten Mindaugas Susinskas (18), Arnas Velicka (16) und Shonn Miller (10) die meisten Punkte.