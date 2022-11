Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Chance auf das Erreichen der zweiten Runde im Fiba Europe Cup gewahrt. Die Sachsen gewannen am Mittwoch das Bundesliga-Duell bei Brose Baskets Bamberg mit 84:68 (45:32) und revanchierten sich damit für die im Hinspiel erlittene 85:89-Niederlage. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Marko Filipovity (18), Wesley Clark (15), Arnas Velicka (13) und Aher Uguak (12). Für die Oberfranken erzielten Jaromir Bohacik (21), Patrick Heckmann (12), Amir Bell und Vaidas Kariniauskas (je 10) die meisten Punkte. Durch den gewonnenen direkten Vergleich kletterte Chemnitz in der Tabelle der Gruppe A auf den zweiten Platz.