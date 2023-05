Die Siegesserie der Niners Chemnitz ist gerissen. Die Sachsen verloren am Freitag ihr Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 79:86 (43:39). Trotz der ersten Niederlage nach zuletzt vier Siegen in Serie können die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore noch aus eigener Kraft die Playoffs erreichen. Dazu müssen die Chemnitzer am Sonntag im "Endspiel" beim Tabellennachbarn MLP Academics Heidelberg gewinnen. Den größten Anteil am Erfolg der Ludwigsburger hatten Yorman Polas Bartolo (15), Eddy Edigin (13), Will Cherry (11) und Jonathan Bähre (10). Der überragende Kevin Yebo (29) konnte die knappe Niederlage nicht verhindern. Außerdem punkteten Mindaugas Susinskas und Wes Clark (je 10) zweistellig.