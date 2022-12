Die Basketballer von Syntainics MBC konnten keine Bonuspunkte im Kampf um den Klassenverbleib einfahren. Die Weißenfelser unterlagen am Freitag vor heimischer Kulisse dem Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn am Ende noch deutlich mit 74:91 (36:36). Nach der sechsten Niederlage im achten Spiel fielen die Mitteldeutschen auf den drittletzten Platz zurück, währenddessen die Bonner punktgleich mit dem FC Bayern München an der Spitze der Bundesliga-Tabelle stehen. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Jeremy Morgan (21 Punkte), Leon Kratzer (16) und T.J. Shorts (13). Für die Hausherren konnten nur Kostja Mushidi (16) und Martin Breunig (14) zweistellig punkten.