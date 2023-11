Die Basketballer der Niners Chemnitz schwimmen auf einer Erfolgswelle. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore feierten am Sonntag bei ihrem Gastspiel bei den Tigers Tübingen beim 106:68 (53:36) ihren höchsten Sieg in dieser Saison. Nach dem sechsten Erfolg in Serie haben die Chemnitzer ihren dritten Platz in der Basketball-Bundesliga behauptet und sind punktgleich mit Spitzenreiter Ratiopharm Ulm und Alba Berlin.