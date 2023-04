Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den Siegeszug von Alba Berlin nicht stoppen können. Die Sachsen unterlagen dem Spitzenreiter am Dienstag vor heimischer Kulisse mit 70:76 (42:47). Während die Berliner mit ihrem achten Erfolg in Serie ihren ersten Platz behaupteten, verlieren die Sachsen die Play off-Ränge nach ihrer 16. Saisonniederlage immer weiter aus den Augen. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Louis Olinde (17) und Jonas Mattiseck (14). Für die Chemnitzer erzielten Arnas Velicka (20), Kevin Yebo (17) und Mindaugas Susinskas (11) die meisten Punkte.

Die Sachsen erwischten einen traumhaften Start und lagen nach fünf Minuten mit 21:9 vorn. Bis zum 32:24 (14.) gaben die Hausherren den Ton an, ehe die Berliner in der Offensive das Tempo erhöhten. Innerhalb von vier Minuten drehten die Gäste mit einem 19:4-Lauf auf 43:36 die Partie. Chemnitz konnte noch einmal auf 45:49 (23.) verkürzen, doch vom erneuten Zwischenspurt der Gäste auf 57:45 (25.) erholten sich die Sachsen nicht mehr und lagen vor dem letzten Viertel mit 54:70 zurück. Erst in der Schlussphase konnten die Gastgeber noch einmal herankommen, aber den Berliner Sieg nicht mehr in Gefahr bringen.

