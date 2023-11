Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Das Management der Sachsen verpflichtete Ousman Krubally. Der 35-jährige US-Amerikaner erhielt einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison mit der Option auf eine Verlängerung um eine weitere Spielzeit. Dafür wird der Probevertrag mit dem Kanadier Elijah Ifejeh aufgelöst. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Krubally bringt die Erfahrung von 13 Jahren sowie 408 Pflichtspielen als Profi in acht verschiedenen europäischen Ländern mit. Der 2,01 Meter große Center stand vergangenes Spieljahr beim zyprischen Erstligisten Keravnos Strovolou unter Vertrag und sollte in dieser Saison für den israelischen Erstligisten Bnei Herzliya spielen. Durch den Gaza-Krieg und den damit einhergehenden Unwägbarkeiten für israelische Teams erhielt er jedoch die Freigabe. Krubally ist ab sofort für die Basketball-Bundesliga und den Fiba Europe Cup spielberechtigt.

"Die letzten Begegnungen, in denen wir verletzungsbedingt auf Kevin Yebo verzichten mussten, haben uns gezeigt, dass wir auf den großen Positionen etwas zu dünn besetzt sind. Deshalb zogen wir in Erwägung, noch einen Spieler zu holen, der leistungsmäßig in die Bresche springen kann, wenn mal einer unserer gestandenen "Big Man" ausfällt. Krubally ist extrem reboundstark", sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore.

