Das Kapitel Stefan Bircevic ist beim Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC schon wieder beendet. Der Club aus Weißenfels und der Serbe einigten sich am Montag auf eine vorzeitige Vertragsauflösung. Der 33-Jährige laboriert derzeit an einer Knieverletzung und werde laut MBC zeitnah in seine Heimat zurückkehren. Der Tabellenletzte der Bundesliga sondiert bereits den Markt, um einen Ersatz zu verpflichten.

Der in vier Spielen noch sieglose MBC hatte Bircevic Ende August als letzten Neuzugang präsentiert. Der Olympia-Zweite von Rio und Vize-Weltmeister von 2014 spielte in Liga und Pokal viermal für die Wölfe und kam im Schnitt auf 9,0 Punkte und 3,8 Rebounds. Bereits vor einer Woche im Pokal-Achtelfinale musste Bircevic bereits passen und kam auch am Sonntag beim 86:94 gegen Bamberg nicht zum Einsatz.

Mitteilung MBC