Den Basketballern der Niners Chemnitz droht im Playoff-Viertelfinale ein frühes Ausscheiden. Die Sachsen verloren am Sonntag auch das zweite Duell beim FC Bayern München klar mit 76:93 (26:49). Bei der ersten Auflage am 13. Mai hatten die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore eine 53:77 (31:36)-Niederlage kassiert. Am Freitag (20.30 Uhr) stehen sich beide Mannschaften in Chemnitz erneut gegenüber. Bei einem erneuten Sieg stehen die Münchner im Halbfinale.