Nach dem Brand unterhalb der berühmten Bastei in der Sächsischen Schweiz ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Ursachenermittler seien am Brandort, es werde weder fahrlässige noch vorsätzliche Brandstiftung ausgeschlossen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion am Dienstagmorgen auf Anfrage. Der Einsatzleiter der Feuerwehr hatte dem MDR gesagt, dass der Ausbruch in der Nacht ein klarer Hinweis auf fahrlässige Brandstiftung sei. "Für mich sieht das tatsächlich so aus, als ob jemand auf der Basteibrücke gestanden und von oben eine Kippe runtergeschmissen hat. Aber das wird sich zeigen, was die Untersuchungen ergeben."