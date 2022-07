Der klimagerechte Umbau von Gebäuden darf nach Ansicht der Linken im Sächsischen Landtag nicht auf Kosten der Mieter geschehen. "Energetische Modernisierungen dürfen die Miete nicht stärker erhöhen als später an Heizkosten eingespart wird. Die Modernisierungsumlage wollen wir abschaffen", erklärte die Abgeordnete Juliane Nagel am Montag in Dresden und bezog sich dabei auf ein Sofortprogramm des Bundes mit Maßnahmen für einen klimaneutralen Gebäudebestand. In Sachsen gebe es außer vagen Absichtserklärungen kein Konzept, das sowohl eine größere Energieeffizienz als auch die klimafreundliche Energieversorgung einschließe.