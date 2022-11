Wer in Sachsen bauen will, muss mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 81,36 Euro für Bauland rechnen. Damit sank der Kaufpreis für Bauland im Jahr 2021 um 2,34 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt im Kamenz mit. Demnach war der Durchschnittspreis je Quadratmeter im Vogtlandkreis mit 25 Euro am niedrigsten und in der Stadt Leipzig mit 244 Euro je Quadratmeter am höchsten.

Insgesamt wurden laut Statistischem Bundesamt 4507 Verkäufe von Bauland erfasst. Am beliebtesten war Bauland in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen. Die Stadt Dresden verzeichnete die geringste Anzahl an Verkäufen.