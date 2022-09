Das Parlamentsgebäude des Sächsischen Landtags in Dresden soll saniert und erweitert werden. Das hat das Präsidium am Mittwoch einstimmig beschlossen, wie der Landtag am Mittwoch erklärte. Während der Baumaßnahmen sollen der Plenarsaal und die für den Plenarbetrieb notwendigen Flächen weiterbetrieben werden, so dass ein ursprünglich geplanter Komplettauszug für die Zeit der Baumaßnahmen nicht notwendig sei.