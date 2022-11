Nach dem Brandanschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Bautzen am vergangenen Freitag gibt es laut Landeskriminalamt noch keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern. Auch zur genauen Schadenshöhe konnte die Pressestelle am Dienstag keine Angabe machen. Es werde weiter auf Hochtouren ermittelt, hieß es.