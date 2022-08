Unbekannte haben am Samstagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kohlwesa, einem Ortsteil von Hochkirch (Landkreis Bautzen), Feuer gelegt. Alle Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte. Zwei Männer, 27 und 78 Jahre alt, und eine 41-Jährige wurden ambulant wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Durch den Brand, dessen genaue Ursache noch unklar ist, wurden Wasser- und Stromleitungen des Hauses beschädigt. Insgesamt 40 Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf Wohnbereiche übergriffen.