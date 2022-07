Während eines Badeausflugs an einem Steinbruch in Bischofswerda (Kreis Bautzen) ist eine 58-jährige Frau verschwunden. Vermutlich handele es sich um einen Badeunfall, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau sei am Freitagnachmittag mit ihrem Mann an dem Steinbruch gewesen. Eine Suche mit Tauchern und einem Fährtenhund sei am Freitag bis in die Nacht hinein erfolglos geblieben. Am Samstag sei der Einsatz mit einem Sonargerät fortgesetzt worden.