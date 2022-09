Nach einer Reihe von Feuern am Rande der Landstraße von Elstra in Richtung Rauschwitz (Landkreis Bautzen) ermittelt die Polizei. Verteilt über etwa ein Kilometer Länge brannte es am Freitagnachmittag aus noch unbekannter Ursache an sechs Stellen, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr löschte die Flammen am Straßenrand.