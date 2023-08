Gut eine Woche nach der Brandkatastrophe in der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf haben rund 150 Menschen einen Open-Air-Gottesdienst im Pfarrhof der Gemeinde gefeiert. Es war der erste Gottesdienst nach dem verheerenden Brand in der Nacht zum 4. August. Pfarrer Stefan Schwarzenberg dankte am Sonntag noch einmal allen Einsatzkräften von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sowie den Gemeindemitgliedern. Die Nachricht, dass es sich um Brandstiftung handelte und ein Verdächtiger festgenommen wurde, müsse in der Gemeinde erst verarbeitet werden.