Nach dem Großbrand in der evangelischen Stadtkirche in Großröhrsdorf (Landkreis Bautzen) spielt das regnerische Wetter den Einsatzkräften in die Karten. "Die Glutnester sind vorerst gelöscht, auch in der Nacht musste die Feuerwehr nicht gerufen werden", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es regne stark, das entspanne die Situation. Gleichwohl bleibe eine Brandwache vor Ort, um die Situation im Blick zu behalten.