Schülerinnen und Schüler der Medizinischen Berufsfachschule im Landkreis Bautzen sollen knapp drei Wochen lang die Leitung einer Station am Lausitzer Seenland Klinikum übernehmen. Vom 18. März bis zum 5. April seien insgesamt 29 Schüler auf den Stationen Dermatologie und Chirurgie in Hoyerswerda, um sich so auf ihr praktisches Examen vorzubereiten, teilte das Lausitzer Klinikum am Montag mit. Inzwischen sei dies fester Bestandteil der Ausbildung.