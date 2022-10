Bei einem Auffahrunfall auf der A4 bei Ohorn (Landkreis Bautzen) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Auto am Mittwochnachmittag auf einen Transporter aufgefahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 22-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, sein 38-jähriger Beifahrer wurde ambulant behandelt. Der Transporterfahrer blieb unverletzt.