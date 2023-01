Mit erheblich Alkohol am Steuer war ein Autofahrer am Freitagnachmittag auf der Autobahn 4 Dresden-Görlitz unterwegs. Beamte der Autobahnpolizei holten den Geländewagen bei Uhyst (Landkreis Bautzen) zur Kontrolle von der Piste und ließen den jungen Mann pusten, wie die Polizeidirektion Görlitz am Samstag mitteilte. Das Atemalkohol-Messgerät habe einen Wert in "rekordverdächtiger Höhe" angezeigt: 3,74 Promille. Der 28-Jährige aus Polen durfte keinen Meter mehr weiterfahren, musste den Führerschein abgeben und zur Blutentnahme, wie ein Sprecher sagte. Das Ergebnis stehe aus. Es erging eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.