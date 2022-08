Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Sohland an der Spree (Landkreis Bautzen) tödlich verletzt worden. Am Montagabend fuhr der 39-Jährige in einer Linkskurve geradeaus und stieß daraufhin gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Mann war von Sohlingen an der Spree Richtung deutsch-tschechische Grenze unterwegs. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.