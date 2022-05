Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen der Hundestaffel ist am Freitag ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden. Ein 58 Jahre alter Fahrer habe am Morgen in Köngiswartha die Vorfahrt missachtet, so dass sein Auto mit dem Polizeitransporter zusammenstieß, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Das Polizeiauto habe sich daraufhin überschlagen. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt, der 35 Jahre alte Polizist schwer. Seinem Diensthund sei nichts passiert, hieß es. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.