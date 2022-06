Ein 60-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 96 bei Wittichenau im Landkreis Bautzen ums Leben gekommen. Der Autofahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache am Dienstagvormittag mit seinem Wagen nach links von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kollidierte mit mehreren Bäumen, bis es an einem Baum zum Stehen kam. Der Fahrer wurde in dem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz. Die B96 wurde für mehrere Stunden gesperrt.