Die Polizei sucht wegen einer Messerattacke auf einen Vietnamesen in einem Zug nach Zeugen. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Montag auf dem Bahnhof in Bautzen. Täter und Opfer waren beide in den Zug gestiegen. Dann soll der Mann den Vietnamesen mit den Worten «Was willst du Ausländer?» angesprochen und mit einem Messer attackiert haben. Laut Polizei verließ der Angreifer dann den Zug. Das Opfer erlitt Schnittverletzungen und wurde von Rettungskräften versorgt. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.