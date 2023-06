Die Talsperre Quitzdorf in Ostsachsen soll in den kommenden Jahren mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht werden. Nach fast 50 Jahren Dauerbetrieb bestehe Handlungsbedarf, informierte die Landestalsperrenverwaltung am Freitag. Die Kur soll auch zu einer besseren Wasserqualität führen und das sommerliche Blaualgenproblem verringern. Aktuell werden die Planungen für die Sanierung forciert. Die Bauarbeiten sollen bis Anfang 2024 beginnen und im Wesentlichen Ende 2026 abgeschlossen sein, hieß es. Dafür stehen 20 Millionen Euro aus Strukturhilfen für die Braunkohleregionen zur Verfügung.