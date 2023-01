Beim großen EU-Führerscheinumtausch sind allein in Dresden im vergangenen Jahr rund 12.730 Führerscheine umgetauscht worden. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Dresden auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den vergangenen zehn Jahren hätten knapp 33.400 Menschen ihren Führerschein in der Dresdner Fahrerlaubnisbehörde umgetauscht, hieß es weiter.