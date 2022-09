In einer zweisprachigen Wanderausstellung informiert das Oberbergamt über die Entwicklung des Bergbaus in der Grenzregion von Sachsen und Tschechien. Die Schau sei gemeinsam mit dem Bezirksamt Ústecký kraj konzipiert und gestaltet worden, teilte die Behörde am Montag mit. Im Fokus stünden heimische Rohstoffe als Faktor für Wachstum und Wohlstand in der Region, die Nachnutzung von Bergbaulandschaften sowie die Prävention von Risiken des Altbergbaus.

In einer zweisprachigen Wanderausstellung informiert das Oberbergamt über die Entwicklung des Bergbaus in der Grenzregion von Sachsen und Tschechien. Die Schau sei gemeinsam mit dem Bezirksamt Ústecký kraj konzipiert und gestaltet worden, teilte die Behörde am Montag mit. Im Fokus stünden heimische Rohstoffe als Faktor für Wachstum und Wohlstand in der Region, die Nachnutzung von Bergbaulandschaften sowie die Prävention von Risiken des Altbergbaus.

Die Ausstellung soll am Dienstag im Foyer des Oberbergamtes in Freiberg eröffnet werden. Danach werde sie an weiteren Orten in Sachsen und im benachbarten Tschechien gezeigt, hieß es.