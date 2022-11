Das umfangreiche EU-Förderprogramm für sächsische Braunkohleregionen nimmt konkrete Form an. Mit Hilfe des Programm Just Transition Fund (JTF) stehen bis Ende 2027 Fördermittel in Höhe von 645 Millionen Euro zur Verfügung, teilte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig am Montag zum Auftakt der JTF-Konferenz in Weißwasser mit. Dabei sollte das Programm und der thematische Rahmen den rund 280 Konferenzteilnehmern vorgestellt werden.