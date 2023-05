Auf der Suche nach Rohstoffen wie Zinn, Lithium, Silber und Wolfram nehmen Geologen etliche Vorkommen in Sachsen ins Visier. Aktuell gebe es gut 20 Erkundungsvorhaben, sagte Oberberghauptmann Bernhard Cramer der Deutschen Presse-Agentur. Weitere fünf Vorhaben seien bereits so weit gediehen, dass dort das Recht zu Planung und Betrieb eines Bergwerks vorliege. Das sind Bergbauprojekte in Rittersgrün, Zinnwald, Pöhla, Bergsegen sowie Schleife in der Lausitz. Neben Zinn geht es dabei hauptsächlich um Lithium und Kupfer aber auch zahlreiche weitere Metalle wie Indium, Silber, Zink, Mangan, Wismut, Wolfram, quasi als Beifang.