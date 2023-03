Zittau will erneut gegen die polnische Regierung wegen des umstrittenen Tagebaus Turow klagen. Das hieß es am Montag aus der Stadtverwaltung, zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet. Am Samstag habe sich der Stadtrat auf einer Sondersitzung einstimmig auf eine Klage verständigt, hieß es. Konkret geht es um die Mitte Februar getroffene Entscheidung des polnischen Klima- und Umweltministeriums, dem Braunkohletagebau Turow den weiteren Betrieb bis 2044 zu genehmigen.