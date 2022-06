Die Planung für Nachnutzungskonzepte von Braunkohletagebauen in Sachsen soll erleichtert und beschleunigt werden. Die Landesregierung unterstützt ein entsprechendes Forschungsprojekt mit 1,5 Millionen Euro, wie das Wissenschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Dabei bündeln die Universität Leipzig, die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur und das Institut für Angewandte Informatik in der Messestadt ihre Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung.