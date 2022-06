Unter einer Kleingartenanlage in Freital ist die Erde weggesackt. Dabei seien am Wochenende zwei Lauben zerstört worden, sagte ein Sprecher der Stadt Freital am Montagmorgen. Zuvor hatte der MDR berichtet. Fachleute gingen davon aus, dass es sich um eine Bergbaufolge - einen sogenannten Tagesbruch - handelt. Vermutlich rühre der Einbruch von einem alten Steinkohleschacht her. Für die weiteren Untersuchungen und Sicherungsmaßnahmen sei das sächsische Oberbergamt zuständig, sagte der Stadtsprecher. Das Oberbergamt mit Sitz in Freiberg ist die zuständige Behörde für die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen in Sachsen.