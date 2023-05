Per Schockanruf haben Kriminelle eine Seniorin in Leipzig um ihren Goldschmuck betrogen. Zunächst habe sich ein Anrufer als Botschaftsmitarbeiter aus Paris ausgegeben und der 82-Jährigen weisgemacht, ihre Tochter habe bei einem Autounfall ein Kind tödlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.