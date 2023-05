Unseriöse Energieberater versuchen derzeit mit einer Masche an persönliche Daten zu gelangen. Aktuell häuften sich Meldungen von Betroffenen in Sachsen, denen an der Haustür angeboten wurde, gemeinsam mit den angeblichen Servicemitarbeitern einen Antrag zum Erhalt der Energiepreisbremsen auszufüllen, wie die Verbraucherzentrale Sachsen am Dienstag mitteilte.