Ex-MDR-Unterhaltungschef Udo Foht (71) will im Betrugsprozess um Geldschiebereien eine vom Gericht vorgeschlagene Verständigung annehmen. "Unser Mandant wird dem Verständigungsvorschlag der Kammer zustimmen", sagte Anwalt Lawrence Desnizza am Freitag im Landgericht Leipzig. Das Gericht hatte Foht zum Auftakt des Prozesses bei einem "glaubhaften Geständnis" eine Haftstrafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, in Aussicht gestellt. Anwalt Desnizza kündigte die Erklärung für den nächsten Verhandlungstag am 9. September an.