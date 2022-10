Der traditionsreiche Biathlon-Standort Altenberg hat für den laufenden Olympia-Zyklus nicht den Status als Bundesstützpunkt erhalten. Das Bundesinnenministerium (BMI) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatten zuvor laut "Sächsischer Zeitung" und MDR mitgeteilt, dass der Ort im Osterzgebirge keine Anerkennung mehr als Bundesstützpunkt für die nächsten vier Jahre bekommt.

Der traditionsreiche Biathlon-Standort Altenberg hat für den laufenden Olympia-Zyklus nicht den Status als Bundesstützpunkt erhalten. Das Bundesinnenministerium (BMI) und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatten zuvor laut "Sächsischer Zeitung" und MDR mitgeteilt, dass der Ort im Osterzgebirge keine Anerkennung mehr als Bundesstützpunkt für die nächsten vier Jahre bekommt.

"Natürlich war uns bekannt, dass die aktuellen Kaderzahlen unterhalb der Kriterien für einen Bundesstützpunkt lagen", sagte Stefan Schwarzbach, Geschäftsführer der Marketing-GmbH des Deutschen Skiverbandes (DSV), der "Sächsischen Zeitung" (Donnerstag) und betonte: "Trotzdem können wir die Entscheidung nicht ganz nachvollziehen." Es sei genügend Potenzial für eine positive Entwicklung in den kommenden Jahren vorhanden. Im Nachwuchskonzept spiele der Ort weiter eine wichtige Rolle, so Schwarzbach, der "noch einmal bei den zuständigen Stellen um eine Überprüfung" bitten will

Altenberg gilt als Wiege des deutschen Biathlonsports, bereits 1967 wurde eine Weltmeisterschaft im Erzgebirge ausgetragen. Die SG Dynamo Zinnwald war der erfolgreichste Biathlon-Verein der Welt, zur goldenen WM-Staffel der DDR 1978 gehörten drei Zinnwalder.

Allerdings waren Michael Rösch und Tina Bachmann die letzten Topsportler aus dem Standort. Bereits 2010 wackelte der Stützpunktstatus, 2014 wurde die Aberkennung erst nach einem Veto des DSV rückgängig gemacht. Die Sächsin Denise Herrmann holte bei den Olympischen Winterspielen in Peking zwar Gold im Biathlon, die in Bad Schlema geborene Athletin startet aber für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal.

Artikel in der Sächsischen Zeitung DSV Biathlon