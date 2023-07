Das Kultusministerium will künstlerisches Potenzial von Mädchen und Jungen in Sachsen noch stärker fördern. An allgemeinbildenden Schulen soll es nach Angaben vom Freitag dazu mehr qualitativ hochwertige Ganztagsangebote im Bereich bildende Kunst als bisher geben. Das Ministerium vereinbarte dafür eine Zusammenarbeit mit dem Landesverband Bildende Kunst Sachsen und der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen und kulturpädagogische Einrichtungen. Sie sei Grundlage für Kooperationsprojekte mit Künstlern, die für die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen qualifiziert und entlohnt werden.